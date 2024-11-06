Персональные данные большинства россиян находятся в открытом доступе

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на SOC-форуме заявил, что в открытом доступе в результате утечек информации уже находятся персональные данные около 90% взрослых граждан России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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