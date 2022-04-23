Тереза Йохауг: «Самый большой спад у меня случился после допинговой дисквалификации. Мне хотелось покончить с лыжными гонками»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, норвежка Тереза Йохауг рассказала о сложностях в карьере после дисквалификации за допинг.

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