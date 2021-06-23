Поколение агрессивных отцов

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяПоколение агрессивных отцов За соседним столиком брутальный красавчик с мальчиком лет пяти. Мальчик едва слышно что-то шепчет, наклоняясь к тарелке.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаЭто правда потом не стоит ждать от ребёнка хорошего он буде агрессивен и любви в старости вы не получите...Лиса АлисаСпасибо "материнскому капиталу". Рожают детей без любви...Century 21Что за чушь??? А до этого - что, правильно относились к детям??? К детям взрослые чаще всего относятся, как к рабам. Обычно рекомендую таким моральным уродам шлёпать и оскорблять, унижать своих начальников. Посмотрю, как у них на это хватит "мужества".Комментировать
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