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Главы дипведомств США, Японии, Индии и Австралии провели встречу QUAD

Главы дипведомств США, Японии, Индии и Австралии провели встречу QUAD

Главы внешнеполитических ведомств США, Японии, Индии и Австралии по итогам первой встречи в формате четырехстороннего диалога по безопасности QUAD при новой администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заявили о готовности сохранять стабильность в регионе.

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