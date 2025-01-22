Главы дипведомств США, Японии, Индии и Австралии провели встречу QUAD

Главы внешнеполитических ведомств США, Японии, Индии и Австралии по итогам первой встречи в формате четырехстороннего диалога по безопасности QUAD при новой администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заявили о готовности сохранять стабильность в регионе.