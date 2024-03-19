Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском! 19 марта, с 9 до 16.30, отключат электроэнергию по следующим адресам в г.
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Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском! 19 марта, с 9 до 16.30, отключат электроэнергию по следующим адресам в г.