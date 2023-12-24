Израильская армия нанесла удар по 200 целям в секторе Газа

Израильская армия сообщила об ударах по сектору Газа по 200 целям. Об этом сообщает РИА Новости. "За прошедшие сутки наземные, воздушные и военно-морские силы IDF нанесли удары примерно по 200 террористическим целям в секторе Газа", - говорится в сообщении.