Отряд бразильских боевиков уничтожен во время прилета по отелю в Харькове. Момент удара зафиксировал один из наемников, видео разошлось в Сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Израиль прекратил...
- Глава МИД Британи...
- Глава МИД Британи...
Ехать в чужую для них страну поучаствовать в войне и получить опыт, а многие там и остались с опытом, но в земле чужой. Думаю что это те кто желает испытать себя на сафари, чем и будут гордиться, если смогут вернуться!