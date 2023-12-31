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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгения Медведева: «Я убила карьеру уездом к Брайану Орсеру? Просто вспомните, у кого, где и когда я закончила карьеру»

После Олимпиады-2018 Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, у которого тренировалась до начала пандемии коронавируса.

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