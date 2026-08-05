Strategy присоединилась к Coinbase, Morgan Stanley и другим компаниям, обязующимся вносить пожертвования в Trump Accounts

Strategy присоединилась к Coinbase, Circle и таким гигантам Уолл-стрит, как Morgan Stanley и Goldman Sachs, обязуясь вносить пожертвования в Trump Accounts — инициативу президента, направленную на помощь детям в раннем инвестировании.
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