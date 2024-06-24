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Италия вышла в плей-офф Евро в 5-й раз подряд – со второго места в группе В

Италия вышла в плей-офф Евро в 5-й раз подряд – со второго места в группе В

Команда Лучано Спаллетти сыграла вничью с Хорватией (1:1) в заключительном туре группового этапа и с 4 очками финишировала на второй строчке в группе В, пропустив вперед только Испанию.

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