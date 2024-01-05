Над акваторией Чёрного моря сбили украинскую ракету

ВСУ пытались атаковать побережье Чёрного моря.По информации пресс-службы Минобороны РФ, 5 января около 12:30 система ПВО сбила противокорабельную ракету "Нептун "над северо-западной частью акватории Чёрного моря.
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