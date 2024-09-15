Грибок отсохнет с корнем! Возьми да намажь ноги обыкновенной…

Лучшее средство против грибка на ногах и любых других грибковых заболеваний это, конечно же, диета. Почему у многих людей грибок появляется вновь и вновь? Потому что врач часто назначает препараты, способные убрать симптомы заболевания и наружные его проявления, но не уничтожающие грибок полностью.
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