В Крыму назвали заявление Зеленского об обмене территориями отчаяньем

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном обмене территориями попыткой в отчаянье сделать вид по прежнему важного игрока, который владеет ситуацией.
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