Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Евгений Алексеенко
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  • Silver Kont
    Да, давненько не пиZдили черножопых, вот страх и потеряли.... Лет пятнадцать назад черножопые после семи вечера шхери...«Э, брат, это мой...

«Э, брат, это мой город теперь, привыкайте»: как колоритный бунтарь бил, угрожал и смеялся над полицией

«Э, брат, это мой город теперь, привыкайте»: как колоритный бунтарь бил, угрожал и смеялся над полицией

Avia.pro - СМИ В одном из московских дворов разыгралась сцена, достойная криминальной хроники.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Нет у нас царя и генерала Ермолова,как он покорил Кавказ,найдите в интернете,вот таких у нас не хватает,а с этими гнидами мы потеряем страну!
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1 час.
Silver Kont
Да, давненько не пиZдили черножопых, вот страх и потеряли.... Лет пятнадцать назад черножопые после семи вечера шхерились по подвалам, боясь высунуть рыла  лишний раз, ибо держали их в страхе, утыкая рылами в асфальт, а при малейшем намёке на рыпаньё отбивали яйца и почки.... Если бы сейчас черножопых утыкали рылами в асфальт, не было бы такого...
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47 мин.
Балу -
Голову этой мрази надо было пробить за &quot;оказание сопротивления при задержании&quot;...  А заодно и всем тем, благодаря кому эта мразь и ему подобные оказались в России...
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29 мин.
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