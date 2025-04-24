«Э, брат, это мой город теперь, привыкайте»: как колоритный бунтарь бил, угрожал и смеялся над полицией

ЕА Евгений Алексеенко Нет у нас царя и генерала Ермолова,как он покорил Кавказ,найдите в интернете,вот таких у нас не хватает,а с этими гнидами мы потеряем страну!

Silver Kont Да, давненько не пиZдили черножопых, вот страх и потеряли.... Лет пятнадцать назад черножопые после семи вечера шхерились по подвалам, боясь высунуть рыла лишний раз, ибо держали их в страхе, утыкая рылами в асфальт, а при малейшем намёке на рыпаньё отбивали яйца и почки.... Если бы сейчас черножопых утыкали рылами в асфальт, не было бы такого...