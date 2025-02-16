Эксперт назвала причины роста тарифов на капремонт в 2025 году

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе В регионах России с 1 января 2025 года повысились тарифы на капитальный ремонт в многоэтажных домах, сообщила 16 февраля доцент Финансового университета при правительстве РФ Светлана Мусиенко.
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