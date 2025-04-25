Цифровой образовательный центр открыт YMCA Moldova в селе Гояны

Команда YMCA Moldova открыла Цифровой образовательный центр в селе Гояны, расположенном в Дубоссарском районе, в Приднестровском регионе, предоставив молодёжи этого населённого пункта новые возможности для обучения.
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