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Приморская птицефабрика понесла серьезные потери из-за августовского блэкаута

Приморская птицефабрика понесла серьезные потери из-за августовского блэкаута

В Приморье из-за массового блэкаута, который накрыл регион в середине августа, на птицефабриках края погибло почти 182 тысячи птиц, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные доклада о состоянии сельского хозяйства, который краевой минсельхоз подготовил для депутатов Законодательного собрания.

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