Специалисты Управления труда Карелии ответили на вопросы и провели игру на молодежном форуме «Берег»

Более 200 представителей молодежных, волонтерских, общественных организаций и студенческих сообществ со всех регионов Северо-Западного федерального округа приехали на прошлой неделе в Петрозаводск, чтобы принять участие в молодежном форуме «Берег».
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