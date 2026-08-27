"Ъ": власти намерены усилить контроль за оборотом нефтепродуктов

Правительство России готовит новые меры по контролю за оборотом нефтепродуктов и ценами на топливо. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на протоколы совещаний у вице-премьера РФ Александра Новака.
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