Советские фотографии Патрика Мэрфи — начало 80-х

Патрик Мэрфи (Patrick Murphy) был частым гостем сначала в СССР, затем в России. Представляем вашему вниманию его фото из Москвы, Ленинграда и Киева, сделанные в 1983 и 84-м годах.
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