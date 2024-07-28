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Эмин Агаларов расстался с Аленой Гавриловой под давлением ее отца

Эмин Агаларов расстался с Аленой Гавриловой под давлением ее отца

Эмин Алагаров и Алена Гаврилова. Фото womanhit.ruЭмин Агаларов снова удивил поклонников. Музыкант и шоумен вновь состоит в браке с Аленой Гавриловой, несмотря на давление отца, и больше этого не скрывает.

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