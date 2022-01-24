Скончался фотограф Бориса Ельцина Дмитрий Донской

На 86-м году жизни скончался фотограф Дмитрий Донской, сообщает «Ельцин Центр». Дмитрий Донской — лауреат десятков международных премий, обладатель престижных международных званий, в течение 30 лет снимал спорт и автор фотографий с девяти олимпиад.