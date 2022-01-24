Культуромания

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Скончался фотограф Бориса Ельцина Дмитрий Донской

Скончался фотограф Бориса Ельцина Дмитрий Донской

На 86-м году жизни скончался фотограф Дмитрий Донской, сообщает «Ельцин Центр». Дмитрий Донской — лауреат десятков международных премий, обладатель престижных международных званий, в течение 30 лет снимал спорт и автор фотографий с девяти олимпиад.

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