Генерал-майор Фройдинг: Германия продолжит оказывать поддержку Украине

ФРГ продолжит оказывать поддержку Украине. Соответствующее заявление в ходе интервью редакционному объединению RND сделал руководитель рабочей группы при министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.
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