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SUSANIN

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Жители Удмуртии взяли серебро на Кубке мира по паратанцевальному спорту на колясках

Жители Удмуртии взяли серебро на Кубке мира по паратанцевальному спорту на колясках

Словакия. Пара из Удмуртии стала призёром Кубка мира по паратанцевальному спорту на колясках (18+). Об этом сообщает министерство по физической культуре и спорту Удмуртии.

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