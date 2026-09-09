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Царьград

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Академик Лев Зеленый назвал Луну седьмым континентом Земли

Академик Лев Зеленый назвал Луну седьмым континентом Земли

Академик Лев Зеленый заявил, что Луна может считаться седьмым континентом Земли. Он отметил её богатство ресурсами и потенциальную важность для исследований и полётов в дальние уголки Солнечной системы, подчёркивая быстрое изменение ситуации.

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