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Алексей Песошин поздравил сотрудников ведомства с Днем работника органов безопасности Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности Российской Федерации! От имени Правительства Республики Татарстан поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника органов безопасности Российской Федерации.

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