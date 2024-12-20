Алексей Песошин поздравил сотрудников ведомства с Днем работника органов безопасности Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности Российской Федерации! От имени Правительства Республики Татарстан поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника органов безопасности Российской Федерации.
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