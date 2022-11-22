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Румынский эксперт Василеску: Суровикин использовал британский подход к ведению СВО на Украине, обхитрив Запад

Румынский эксперт Василеску: Суровикин использовал британский подход к ведению СВО на Украине, обхитрив Запад

Российский генерал Сергей Суровикин использовал британский подход к ведению СВО на Украине. Об этом изданию PolitRussia рассказал румынский военный эксперт Валентин Василеску.

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