Oasis announces 2027 dates for reunion tour

British rock band Oasis will continue its reunion tour with new dates that begin in Glasgow, Scotland, in May 2027 and end that September.
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