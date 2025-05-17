Писториус призвал Европу приготовиться к прекращению огня на Украине

Странам Европы следует приготовиться к тому, что Россия и Украина придут к прекращению огня. Об этом на пресс-конференции в Риме заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его процитировало издание Tagesschau.
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