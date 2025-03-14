В Великобритании понемногу назревает очередной правительственный кризис. От смены консерваторов на лейбористов проблемы, конечно же, никуда не делись, как не […] The post «Задний ход роста»: правительству Великобритании не хватает денег appeared first on Медиакратия.
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