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Царьград

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Ватиканом намечен второй этап переговоров Россия-Украина в июне

Ватиканом намечен второй этап переговоров Россия-Украина в июне

Согласно источникам, второй раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в июне в Ватикане.

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