Три человека пострадали в массовом ДТП на свердловской трассе

На Серовском тракте столкнулись три легковушки. Двух водителей и пассажира доставили в больницу.На трассе Екатеринбург – Серов Кушвинского района 26 ноября вечером произошло ДТП, в котором трое человек получили серьёзные травмы.
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