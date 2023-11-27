Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 026 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катя Котова
    На Украине вышли, и что из этого получилось?Глазьев устроил р...
  • Валерий Соловьев
    Его все равно никто не слушает. Пока народ с кольями не выйде, так и будут мозги пудрить.Глазьев устроил р...
  • Sergiy Che
    Залитые салом бандеромозги под прикипевшей каструлей никак не могут научится здраво оценивать реальность))  Сразу всп...Киев не хочет под...

Три человека пострадали в массовом ДТП на свердловской трассе

Три человека пострадали в массовом ДТП на свердловской трассе

На Серовском тракте столкнулись три легковушки. Двух водителей и пассажира доставили в больницу.На трассе Екатеринбург – Серов Кушвинского района 26 ноября вечером произошло ДТП, в котором трое человек получили серьёзные травмы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх