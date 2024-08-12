«Россия под запретом». В патентах для мигрантов предложили обязательно указывать профессию

В патентах для мигрантов предложили обязательно указывать профессию и квалификацию. С просьбой высказать позицию ведомства по данному вопросу к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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