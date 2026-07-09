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Голикова: за последние 15 лет в РФ стали есть меньше хлеба, предпочитая белок

Голикова: за последние 15 лет в РФ стали есть меньше хлеба, предпочитая белок

За последние 15 лет россияне стали меньше есть хлеб и больше потреблять белковой пищи. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», ее процитировал ТАСС.

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