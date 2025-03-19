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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оклахома» проведет матч с «Филадельфией» без Гилджес-Александера, Уильямса и Дорта

Игру пропустят разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер (отдых) и форварды Джейлен Уильямс (бедро) и Лу Дорт (бедро).

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