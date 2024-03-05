Немецкий концерн заключил крупный контракт с европейской страной НАТО на поставку боеприпасов для РСЗО

На фоне повышенного спроса на вооружения и боеприпасы, резко выросшего в странах НАТО после начала военного конфликта на Украине, не только у американских, но и у европейских предприятий ВПК наступили поистине золотые времена.
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