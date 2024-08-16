Адвокат Чуркина: Аргентина может отказать Украине в выдаче россиянина

Ответ Киева на запрос суда в Аргентине по делу об экстрадиции гражданина Российской Федерации Игоря Чуркина, задержанного в аргентинской столице из-за объявления в розыск Киевом, предоставляет основания для отказа, заявил адвокат россиянина Кристиан Рубилар.