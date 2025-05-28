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Российский командир рассказал об ударе ВСУ по его группе бойцов во время перемирия

Российский командир рассказал об ударе ВСУ по его группе бойцов во время перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по группе российских бойцов во время перемирия 9 мая, выжил только оператор.

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