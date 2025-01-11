Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 498 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Читая подобные посты, я задумываюсь о стране моей России. Ведь по своей государственной зрелости все остальные страны...«Превзойдут и зат...
  • V K
    Ну зачем же голову... У наших предков в этом вопросе накоплен богатый опыт. Голову отрубили - человек сразу помер. И ...Преступление и на...
  • Валентин Щербаков
    До чего лживая, продажная рожа этого вучича, он давно против РОССИИ и работает на пиндосранцев. Правильно, что азербо...«Беда не ходит од...

Ситуация в Торецке для ВСУ тяжелейшая: русские во всех точках города (КАРТА)

Ситуация в Торецке для ВСУ тяжелейшая: русские во всех точках города (КАРТА)

В Торецке (Дзержинске) под контролем украинской армии осталась лишь маленькая часть города, ситуация для ВСУ стремительно ухудшается, признал офицер ВСУ с позывным «Алекс».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх