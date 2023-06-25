Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Брайан Райт – Вембаньяме: «Мы рады расти вместе с тобой, поддерживать тебя, учить тебя»

Первый номер драфта НБА-2023, центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма прилетел в Сан-Антонио. Сразу по прибытии в город Вембаньяма отправился на командный ужин.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх