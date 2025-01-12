Тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, следует из данным онлайн-карты, опубликованных 12 января украинским министерством цифровой трансформации В Киеве сигнал тревоги прозвучал в 23:15 мск.
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