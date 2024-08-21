НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

103 подписчика

Стоит ли инвестору приобретать иностранные акции

Стоит ли инвестору приобретать иностранные акции

Возможность вкладываться в акции глобальных корпораций у россиян осталась После попадания Московской биржи под санкции летом этого года (с СПБ биржей это случилось в ноябре 2023-го) российский фондовый рынок оказался окончательно отрезан от международного.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх