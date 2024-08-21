Стоит ли инвестору приобретать иностранные акции

Возможность вкладываться в акции глобальных корпораций у россиян осталась После попадания Московской биржи под санкции летом этого года (с СПБ биржей это случилось в ноябре 2023-го) российский фондовый рынок оказался окончательно отрезан от международного.
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