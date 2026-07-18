Кто ответит за украденные деньги крымчан?

В Крыму телефонные и интернет-мошенники продолжают ежедневно искать новые способы обмана жителей. Несмотря на регулярные предупреждения правоохранительных органов и банков, крымчане по-прежнему теряют десятки миллионов руб-лей, переводя деньги злоумышленникам, сообщая коды из СМС или оформляя кредиты по указке аферистов.
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