Кто ответит за украденные деньги крымчан?

В Крыму телефонные и интернет-мошенники продолжают ежедневно искать новые способы обмана жителей. Несмотря на регулярные предупреждения правоохранительных органов и банков, крымчане по-прежнему теряют десятки миллионов руб-лей, переводя деньги злоумышленникам, сообщая коды из СМС или оформляя кредиты по указке аферистов.