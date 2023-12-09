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США одобрили препарат на основе технологии редактирования генов CRISPR

США одобрили препарат на основе технологии редактирования генов CRISPR

США одобрили препарат Casgevy, работающий на системе редактирования генов CRISPR. Об этом говорится на в сообщении на сайте Американского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

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