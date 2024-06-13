Суд ЕС оштрафовал Венгрию на €200 млн за нарушение правил по приему мигрантов

Европейский суд в Люксембурге назначил Венгрии штраф в размере €200 млн, а также к выплатам в размере €1,0 млн в сутки за каждый день просрочки из-за отказа страны выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов.
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