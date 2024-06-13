Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Поди-поди, теоретик, Бог подаст...День России – пра...
  • Leon
    Я же говорю, сначала угрозы, потом оскорбления, полностью мою теорию ты и подтвердил, так что адью убогий.День России – пра...
  • Meerflieger
    Отнюдь, это просто проверка уровня мышления оппонента. И ты, жЫвотное, эту проверку не прошло.День России – пра...

Суд ЕС оштрафовал Венгрию на €200 млн за нарушение правил по приему мигрантов

Европейский суд в Люксембурге назначил Венгрии штраф в размере €200 млн, а также к выплатам в размере €1,0 млн в сутки за каждый день просрочки из-за отказа страны выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх