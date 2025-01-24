В народном календаре сегодня Федосеев день и лучшее, что можно сделать – тепло одеваться на улицу и хорошенько топить в доме (если у вас печь).
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В народном календаре сегодня Федосеев день и лучшее, что можно сделать – тепло одеваться на улицу и хорошенько топить в доме (если у вас печь).