Все обращения жителей Удмуртии на прямую линию президента отработают детально

Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов провел совещание с членами кабмина и главами муниципальных образований по вопросу отработки обращений, поступивших на прямую линию Владимира Путина из республики.
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