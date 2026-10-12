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«Уничтожим всех причастных»: главком НАТО представил план быстрого разгрома

«Уничтожим всех причастных»: главком НАТО представил план быстрого разгрома России Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе предупредил Россию, что войска альянса уничтожат «всё и всех», причастных к любому нападению, если Москва будет «достаточно глупа», чтобы начать наступление на территорию альянса.

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