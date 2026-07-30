PRD: сингулярность черной дыры впервые представлена как трехмерная поверхность

Физики-теоретики Эндрю Хэмилтон из Университета Колорадо в Боулдере и Тайлер Макмакен из Университета Мэри показали, что сингулярность внутри черной дыры Шварцшильда — это не точка бесконечной плотности, как принято изображать в учебниках, а плоская трехмерная поверхность.