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Газета.ру

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PRD: сингулярность черной дыры впервые представлена как трехмерная поверхность

Физики-теоретики Эндрю Хэмилтон из Университета Колорадо в Боулдере и Тайлер Макмакен из Университета Мэри показали, что сингулярность внутри черной дыры Шварцшильда — это не точка бесконечной плотности, как принято изображать в учебниках, а плоская трехмерная поверхность.

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