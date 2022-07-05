В подмосковной Шатуре виновный в незаконном обороте наркотиков приговорен к пяти годам лишения свободы

В Шатуре городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Орехово-Зуевского г.о.
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